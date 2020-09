Spezia, Meluso: "Ferrer resta con noi. Dovremo salvarci con creatività"

Mauro Meluso, nuovo direttore dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato a Sky Sport a margine della sua presentazione alla stampa:

Quali sono le prime impressioni e ci può dire cosa vi siete detti al primo incontro con Italiano?

"Di ciò che ho detto a Italiano non saprete niente neanche sotto tortura. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. E' una cosa storica per la città e per il calcio a Spezia e io cercherò di dare il mio contributo per preservare la categoria. mi sento grandi responsabilità sulle spalle perché la tifoseria ha già dato molto alla squadra. L'obiettivo è la salvezza e faremo di tutto per centrarla".

Cosa si porta dietro dall'esperienza con il Lecce?

"Mi ha lasciato molta amarezza la retrocessione, soprattutto perché è stata immeritata. Numericamente non avevamo una rosa adeguata per sopperire alle tante assenze. Cercherò di portarmi dietro ciò che ho imparato l'anno scorso".

Ferrer potrebbe essere ceduto?

"Ferrer è un giocatore di prospettiva e lo terremo per valorizzarlo".

Quale può essere la strada da seguire per una neo promossa che non ha mai affrontato la Serie A?

"Ci siamo promessi di cercare di centrare l'obiettivo a tutti i costi sempre tenendo conto del rispetto dei conti. Dovremo salvarci con creatività ma senza appesantire il club con i debiti che non sarebbero sostenibili. L'anno scorso fino all'ultima giornata abbiamo cercato di prserevare la categoria senza appesantire il bilancio e faremo così anche quest'anno".

Il rinnovo di Italiano è stato il primo colpo per la Serie A?

"Era attenzionato da più di una società in Serie A perché è bravo. Io non ho partecipato al rinnovo però sono rimasto molto contento della sua permanenza perché ha un grande futuro davanti".

Avere il gioco propositivo può essere la strada giusta per la salvezza?

"Io credo che ci siano dei punti di incontro tra Liverani e Italiano: prediligono il gioco e il risultato tramite il fraseggio. Sono per non difendersi a oltranza. Liverani l'ho portato io a Lecce e ha avuto un percorso di crescita che ha quasi del miracoloso. E' stato bello combattere con le nostre armi e penso che la riproporremmo anche la prossima stagione qui a Spezia".