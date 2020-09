Spezia, prima seduta collettiva nel pomeriggio. Negativi tutti i tamponi effettuati

Nel tardo pomeriggio di oggi lo Spezia ha potuto iniziare gli allenamenti collettivi in vista dell'esordio in Serie A, il primo della sua storia, che, visto il rinvio della gara contro l'Udinese, avverrà il 27 settembre a Cesena contro il Sassuolo. Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina dalla squadra, che ha effettuato un'ora di allenamento iniziata con riscaldamento tecnico e proseguita con esercitazioni con il pallone, in grande intensità. A concludere la seduta una partitella a campo ridotto. Per lo Spezia è prevista una nuova doppia seduta per domani.