Spezia, Volpi su Angelozzi e Italiano: "Non vedo perchè dovrebbero andar via"

vedi letture

Il patron dello Spezia Gabriele Volpi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del tecnico Vincenzo Italiano e del direttore Angelozzi: "Senza dubbio, hanno il contratto, non capisco perché dovrebbero andare via! Perchè sono corteggiati? Guardi, nel mio lavoro quando richiedono un nostro manager mi fa piacere, vuol dire che è bravo ed è un motivo in più per tenerlo. Così è anche per Angelozzi e Italiano: devono dare continuità, sono parte integrante del progetto. A breve ci riuniamo per programmare la A, c’è poco tempo. Io delego a Chisoli, che poi riferisce ai miei stretti collaboratori Felugo e Fiorani: io intervengo solo una volta al mese".