Spinazzola e Pedro fanno volare la Roma: 2-0 contro la Fiorentina, dominio giallorosso

La Roma vince 2-0 contro la Fiorentina al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo minuto. A segno Spinazzola nel primo tempo e Pedro nella ripresa, viola mai in partita. Dragowski evita la goleada.

Le scelte iniziali - Fonseca parte con il 3-4-2-1 con Edin Dzeko dal primo minuto supportato alle spalle da Mkhitaryan e Pedro. In mezzo al campo Lorenzo Pellegrini con Veretout mentre sulle corsie esterne spazio per Karsdorp e Spinazzola. Difesa a tre davanti alla porta di Mirante formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Nella Fiorentina consueto 3-5-2 per mister Iachini, con coppia d'attacco inedita formata da Ribery e Callejon. Panchina per Kouamé, Vlahovic e Cutrone. In difesa c'è Martinez Quarta, che prende il posto dell'infortunato Pezzella.

Pasticcio della difesa viola, Spinazzola trova il gol - Alla prima occasione arriva il vantaggio della Roma, frutto di un errore della coppia Martinez Quarta-Milenkovic. Lancio per Dzeko, spizza il bosniaco mentre i due centrali si scontrano e sfera per Spinazzola. L'ex Juventus si invola verso l'area di rigore avversaria e batte Dragowski con il destro.

La Roma pressa, la Fiorentina fatica - Dopo il vantaggio giallorosso, la squadra di Fonseca continua a premere il piede sull'acceleratore con l'obiettivo di chiudere subito la gara. La Fiorentina soffre e non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Ci pensa Dragowski, con una super parata su Dzeko, a impedire il raddoppio alla Roma. Se i viola non sprofondano sotto i colpi della Roma, è merito del portiere gigliato. L'estremo difensore polacco, dopo la super parata su Dzeko, si ripete prima su Karsdorp e poi su Mkhitaryan.

La musica non cambia nella ripresa - Il copione nel secondo tempo resta lo stesso. La Roma tiene in mano il pallino del gioco e attacca a pieno regime alla ricerca del gol del raddoppio. La Fiorentina, rispetto al primo tempo, si difende con più ordine, ma senza riuscire a ripartire in contropiede.

Contropiede perfetto, la Roma trova il meritato raddoppio - Al minuto numero 70 la squadra di Fonseca trova il raddoppio. Contropiede perfetto dei giallorossi: calcio d'angolo della Fiorentina, pallone recuperato da Veretout che innesta subito Dzeko sulla trequarti. Il bosniaco trova sull'esterno Mkhitaryan che mette sul secondo palo per l'inserimento perfetto di Pedro che manda in rete.

Rosso per Martinez Quarta - Nel finale di partita la Fiorentina resta in 10 uomini per il rosso diretto a Martinez Quarta. Intervento duro dell'argentino su Dzeko, Orsato lo manda negli spogliatoi. La gara, di fatto, finisce qui. La Roma nel finale si limita ad amministrare il doppio vantaggio: gara dominata dalla quadra di Fonseca dal primo all'ultimo minuto.