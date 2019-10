Spinazzola, un gol atteso cinque anni: l'ultimo nel 2014 in Coppa Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non segnava in partite ufficiali dal 23 agosto 2014, quando vestiva la maglia dell'Atalanta nel match di Coppa Italia contro il Pisa. Leonardo Spinazzola non ha un rapporto idilliaco con il gol: quello realizzato, molto fortunosamente, contro il Wolfsberger, è solo il quarto in carriera per l'ex terzino della Juventus, il primo in Europa League. Adesso manca solo il centro in Serie A: in 64 presenze, il classe 1993 ha realizzato solo sette assist.