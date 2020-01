© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcos Acuña non figura nell'elenco dei convocati per la partita che lo Sporting Lisbona dovrà affrontare stasera contro il Vitoria Setubal. Secondo quanto riferito da O Jogo il motivo della scelta del tecnico risiede in un confronto che il laterale, nel mirino dell'Inter, ha avuto col ds Hugo Viana dopo l'allenamento di mercoledì. Stanco delle promesse del club, Acuna vorrebbe la cessione proprio ai nerazzurri. Da capire se la rottura tra le parti rientrerà o se il giocatore raggiungerà il suo obiettivo.