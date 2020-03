Spostamento Europeo opzione più probabile: giugno 2021 o novembre 2020?

Salvare Champions ed Europa League, ma anche i campionati nazionali: questo sarà l'obiettivo delle federazioni e della UEFA nelle prossime settimane, ad iniziare dalla riunione plenaria di martedì prossimo. In teoria, se a metà aprile si potesse davvero ricominciare, si potrebbe recuperare tutto, ma non sembra essere l'ipotesi più realistica. Ben più probabile è lo slittamento di un anno dell'Europeo, da giugno 2020 a giugno 2021, così da recuperare Champions e campionati entro l’estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, in analisi c'è anche l’opzione rinvio a fine 2020 (novembre, oppure settembre), più complicata nell’anno olimpico, anche se niente può essere escluso: potrebbe essere una prova generale in vista del Mondiale 2022 sempre a novembre-dicembre. Di conseguenza, verrebbero spostati anche il Mondiale donne e l’Eurepeo Under 21, al 2022, visto che il Mondiale è a dicembre e c’è spazio in estate.