Sprofondo viola: sette giorni per serrare le fila, col Genoa il tutto per tutto

© foto di Federico De Luca

Seppur con due risultati a disposizione, quella col Genoa sarà la gara della vita per la Fiorentina, uscita da questa stagione con la testa troppo presto e ora a rischio retrocessione in modo quasi inconcepibile, sicuramente inaspettato. Col ko di Parma i viola hanno fatto filotto: sono sei di fila per la squadra di Montella, chiamato a raccogliere i cocci di quanto la società aveva rotto con il comunicato contro Pioli, che a quel punto non aveva altra scelta se non dimettersi. Dopo un mese e dieci giorni, il pari interno contro il Bologna è rimasto l'unico risultato positivo della squadra viola, che ha evidentemente staccato la spina con troppo anticipo e oggi rischia addirittura la Serie B.

La mossa della società non ha pagato e questo è inutile anche ribadirlo, ma il nervosismo della squadra e di Montella evidenzia come nell'ultima gara di campionato possa succedere davvero di tutto. La vittoria in casa manca dal 16 dicembre, quindi da oltre cinque mesi: contro il Genoa non serviranno i tre punti ma di certo sarà necessaria una prova ben diversa rispetto a quella mostrata quest'oggi. La Fiorentina, attesa da una settimana molto difficile, dovrà essere brava ad isolarsi da tutto e da tutti, entrando in campo decisa e convinta di prendere i tre punti contro una squadra che ha altrettante difficoltà e che andrà al Franchi consapevole di potersi salvare solo ed esclusivamente vincendo.