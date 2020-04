Stankovic: "Inzaghi un esempio, la Lazio può essere la sorpresa"

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter e della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell'attuale tecnico dello Stella Rossa: "Lazio '99 o Inter 2010? Sono due date differenti. C'è quasi un decennio, ogni anno il calcio cambia. Sono state due squadre toste: nell'era di Cragnotti abbiamo vinto anche poco, abbiamo vinto uno scudetto e una Coppa delle Coppe, ma potevamo fare meglio".

Dove mette la Lazio?

"Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, merita il prolungamento di contratto. È un ragazzo umile, è un amico per me. Adesso è anche un modello, si possono imparare tante cose da lui. Che calcio voglio giocare con la mia squadra? Simile a quello di Inzaghi. Io non so cosa succederà e in che stato saranno i giocatori, ma la Lazio ha le qualità per lottare fino alla fine. Possono essere la sorpresa".