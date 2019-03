Vertice di mercato a Lisbona per la Juventus, spiega oggi Tuttosport. Fabio Paratici stasera è atteso al Da Luz di Lisbona per vedere il Portogallo di Ruben Dias e Joao Felix, oltre che chiaramente di Cristiano Ronaldo. Ci sarà anche Jorge Mendes, agente dei rue ragazzi: un contatto che potrebbe allargarsi anche alla dirigenza del Benfica, con la Juve che sfida le grandi d'Europa per i due talenti.