Stasera Roma-Inter, all'Olimpico ci sarà anche Spalletti: tutti i calciatori osservati

Alle 18 all'Olimpico l'Inter affronterà la Roma per una gara ricca di azzurri in campo. E anche per questo motivo, oltre a quello che lega il tecnico a entrambe le squadre, Luciano Spalletti sarà presente in tribuna. Se per la Roma gli attenzionati dal commissario tecnico saranno Mancini, Cristante e Pellegrini, la lista nell'Inter è più lunga. Perché oltre a Barella e a Frattesi, che è assente oggi all’Olimpico per infortunio, ci sono altri quattro calciatori praticamente certi di arrivare in Germania: Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco.

Inzaghi dona al c.t. di fatto l’asse portante della sua squadra - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Ed è un bell'andare, per Spalletti. "Avere un gruppo di giocatori italiani è una scorciatoia per arrivare prima al successo", ha sempre dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. La speranza di Spalletti è che sia vero anche il contrario. E che l’asse di una squadra trasferito in azzurro aiuti l’Italia a vincere".