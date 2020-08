Stessa storia, un anno dopo. La Juve cerca un bomber e tornano i dubbi sul futuro di Dybala

Per molti, Paulo Dybala è stato l'MVP della stagione della Juventus campione d'Italia. I 17 gol e i 14 assist raccontano solo in parte l'impatto avuto dalla Joya sui bianconeri, lui che dopo tanto parlare è sembrato trovarsi finalmente a proprio agio nel giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. D'accordo, le cose magari non saranno naturali, ma il campo ha dimostrato che funzionano. Che Dybala e Ronaldo possono convivere, sul terreno di gioco. Tutto tranquillo e apparecchiato per la prossima stagione con Pirlo alla guida della squadra? Non proprio.

Le voci che tornano a circolare... Lo scorso anno, d'estate, la Juventus aveva provato a cedere l'argentino. L'Inter si era interessata per un eventuale scambio con Maurito Icardi, poi passato al PSG. Ma le squadre che avevano maggiormente accarezzato il sogno Dybala erano il Manchester United ed il Tottenham. Gli oltre 70 milioni richiesti dalla Juventus non erano un problema per gli opulenti club britannici che però poco hanno potuto di fronte alla ferma volontà del giocatore di restare a Torino. Oggi però, a 12 mesi di distanza, quella musica torna a suonare: è delle ultime ore la voce che vorrebbe la Juventus disposta ad ascoltare offerte radenti i 100 milioni di euro per il suo cartellino. Se a questo ci aggiungiamo la voglia di acquistare almeno un nuovo centravanti, ecco che la situazione si fa ancora più nebulosa. Pensare di far convivere CR7, Dybala e una punta centrale, che sia Jimenez, Milik, Lacazette o chi per loro, appare difficile. Non a caso Sarri aveva definito Ronaldo-Higuain-Dybala un tridente da bar. Insomma, gli indizi che vanno nella direzione del possibile addio di Dybala sono già almeno due. Ancora pochi per pensare a trattative reali o addii scontati, ma qualcosa si muove...