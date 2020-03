Sticchi Damiani: "Non penso alla classifica, ma è ovvio che il Lecce non possa andare in B"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, parla ai microfoni di Sportitalia della possibile ripresa del campionato e dei verdetti che arriverebbero in caso di conclusione anticipata della stagione: "Non penso alla classifica, ma è ovvio che il Lecce non possa andare in B. Ci manca uno scontro diretto con il Genoa, stavamo facendo un gran campionato e nel girone di ritorno siamo a metà classifica. Per gli stipendi è prematuro parlare con i calciatori ma sono orgoglioso di dire che il Lecce è un club solido senza avere un solo euro di debito con fornitori e banche". In questo momento i giallorossi occupano la terzultima casella della classifica di Serie A in coabitazione proprio con il Genoa.