© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Storari, doppio ex di Cagliari-Juventus, parla così alla Gazzetta dello Sport della sfida tra bianconeri e sardi di stasera: "Per la Juve non sarà facile. Il Cagliari venderà cara la pelle. Tra Cagliari e Torino ho passato anni lunghi e intensi. In Sardegna non scordo la risalita in A di tre stagioni fa. Venivo dalla Juve campione d’Italia, mi sono rimesso in gioco in B, mi davano del pazzo. Ho sempre giocato, meno l’ultima lasciata a Rafael".

La Juve: "Ho visto allo Stadium la Juve contro l’Atletico Madrid: perfetti e mostruosi. Il rischio di pensare alla Champions? No, hanno sempre fame. La sfida Maran-Allegri? Max ha avuto una crescita esponenziale, merita lo scudetto solo per come ha saputo gestire lo spogliatoio. Ha fatto numeri pazzeschi con giocatori di statura mondiale. Maran ha confermato di essere esperto e garanzia per una rapida salvezza. Se fossi in Allegri, non mi fiderei".