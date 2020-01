Strakosha sbaglia, Pau Lopez fa ancora peggio: Roma-Lazio 1-1 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Ambiente spettacolare all'Olimpico per il 174° derby della capitale. La Lazio cerca di proseguire la sua striscia consecutiva di vittorie in campionato, la Roma vuole il suo secondo successo nel 2020 e altri punti preziosi per non perdere il treno che porta ai piani alti della classifica. Ne viene fuori, così, un primo tempo avvincente e divertente, maggiormente a tinte giallorosse ma col risultato comunque in parità: 1-1, Acerbi risponde a Dzeko.

La sblocca Dzeko - Inizio arrembante della squadra di Fonseca, che con la velocità di Under crea subito qualche grattacapo alla retroguardia biancoceleste dalle corsie esterne. Ritmi di gioco già alti e prima occasione da rete che capita dunque sui piedi di Cristante, sventata però da una deviazione decisiva di Luiz Felipe al 13'. Passano dieci minuti piuttosto equilibrati, poi al 26' ecco l'episodio che sblocca la partita: cross dalla trequarti di Cristante, Strakosha sbaglia i tempi dell'uscita e Dzeko lo anticipa di testa realizzando il suo nono gol in campionato e anche l'1-0 giallorosso. La Lazio sbanda e il bomber bosniaco sfiora subito il raddoppio, prima di piede e poi di testa al 28'. Niente da fare, però, perché stavolta il portiere albanese gli dice di no.

Acerbi pareggia - La Roma ha in pugno la partita, ma dopo appena otto minuti dal suo vantaggio si rovina la festa da sola. Calcio d'angolo dalla sinistra per i biancocelesti, Santon alza un pericolosissimo campanile in area e Pau Lopez, anziché buttare fuori la sfera, confeziona un assist al bacio per Acerbi direttamente sulla linea di porta. Puntuale quindi la battuta a rete del difensore per l'1-1 al 34', tra la gioia del popolo laziale e lo stupore invece di quello giallorosso. È un gol che risveglia la truppa di Inzaghi (unica azione offensiva dei suoi finora), per un finale di primo tempo combattuto e ancora pieno di emozioni, su tutti il palo colpito sul fronte opposto da Pellegrini con un destro violento dal limite dell'area al 44'. Roma-Lazio 1-1, dunque, all'intervallo. I principali protagonisti? Sicuramente i due portieri, seppur in negativo.