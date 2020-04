Suarez chiama Lautaro: "Sta crescendo tantissimo in Italia. Ben venga chi vuole aiutarci"

Luis Suarez ha parlato a Mundo Deportivo. E sul possibile arrivo di Lautaro Martinez e la possibile compatibilità ha dichiarato: "Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia. È un 'nove' che ha dei movimenti spettacolari e questo rispecchia il gran giocatore che è. Non è questione di essere compatibili ma di esser contento che il club voglia acquistare giocatori che vogliano aiutare a raggiungere lo stesso obiettivo. Al di là di quella che può essere una sana concorrenza in squadra l'importante è remare tutti dalla stessa parte. Per cui giocatori che vengono a lottare per un posto o aiutare la squadra saranno sempre i benvenuti".