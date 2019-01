Supercoppa in Arabia Saudita, Chiellini: "Giusto venire qui a giocare"

"L'idea che avevamo da fuori era di un Paese abbastanza chiuso al mondo esterno". Nel corso della conferenza stampa di oggi, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato anche dell'Arabia Saudita, teatro della Supercoppa domani pomeriggio contro il Milan, e anche causa di più di una polemica in Italia: "Abbiamo visto poco. Io qualche anno fa ho giocato un'amichevole a Riad per l'addio al calcio di un portiere saudita. Però obiettivamente vediamo albergo, aeroporti e campo di allenamento. Sono contento che questa partita possa essere un motivo in più per l'evoluzione di questo Paese, magari anche per le donne di cui si è parlato tanto. Secondo me è stato giusto venire qui, poi non saremo noi a cambiare il mondo ma iniziative come questa possono essere un nuovo inizio.

Dei colleghi locali gli hanno poi chiesto delle valutazioni sul governo saudita: "Noi siamo contenti di essere venuti qui a giocare, io valutazioni sul Governo non ne posso dare. Posso dire che l'accoglienza nei nostri confronti è stata cordiale come in altri Paesi. Mi auguro che possa essere una festa di sport e che il popolo saudita si ricordi di questa gara come di una bella manifestazione. Per quanto abbiamo vissuto noi, abbiamo trovato delle persone accoglienti: mi sarebbe piaciuto avere più tempo per visitarlo. Non abbiamo avuto modo di vedere quasi niente, un po' di curiosità c'era".