Suso a titolo definitivo al Siviglia saluta il Milan: "Per anni siete stati la mia famiglia"

vedi letture

Suso saluta i tifosi del Milan dopo la notizia del riscatto del suo cartellino da parte del Siviglia. Il laterale spagnolo ha voluto dedicare su 'Instagram' un post ai tifosi rossonero: "Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia e grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero", ha scritto.

Passato la scorsa estate dal Milan al Siviglia in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions, Suso è stato pagato dalla società andalusa circa 24 milioni di euro.