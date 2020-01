© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Kulusevski raddoppia per il Parma contro l'Udinese: stavolta sono evidentissime le responsabilità di Musso, che cui mano si piegano sul destro radente dell'ex Atalanta, che torna così a essere decisivo dopo un mese non eccezionale. Il futuro giocatore della Juventus prova il tiro dai 25 metri, il portiere argentino è sorpresa e per i ducali ora è 2-0 contro i friulani.