Szoboszlai e i like galeotti: ma né Milan né Napoli si sono mosse nell'ultimo periodo

Le voci si rincorrono nell'universo Milan. Perché Ralf Rangnick negli ultimi giorni era a Salisburgo, dove ha visto l'ultima partita della formazione austriaca del gruppo Red Bull, traendone anche discrete informazioni. Probabilmente ha cerchiato in rosso due nomi. Il primo è quello di Patson Daka, centravanti che in questo scorcio di stagione non ha fatto rimpiangere (troppo) il norvegese Haaland. E poi, ma non c'è nemmeno troppo bisogno, Dominik Szoboszlai, jolly offensivo che potrebbe essere il "next big thing", il fuoriclasse che arriva e spariglia le carte.

I LIKE GALEOTTI - La sensazione è che per Szoboszlai, soprattutto nel momento della conferma di Rangnick, sarebbe contentissimo di firmare per il Milan. Perché vorrebbe dire avere un ruolo di primissimo piano in uno dei club al top mondiale. Questa è l'impressione che c'è quando si parla con un giovane, soprattutto dall'Est Europa: il Milan è il Milan, non è possibile rifiutare. E i like galeotti a praticamente tutti i post di Instagram, da Leao alla stessa formazione rossonera, sembrano virare in questa direzione.

TUTTO FERMO - Però, al netto delle speculazioni che stanno andando avanti in queste settimane, non c'è ancora una proposta del Milan per Szoboszlai. Come non ci sono grandi contatti, anche a causa del Coronavirus che prima ha spostato in là i calendari, poi per un lungo periodo ha imposto quarantene a chi arrivava dall'Italia. E se è vero che l'agente di Szoboszlai è anche lui a Salisburgo, come Rangnick, è pacifico che non ci siano stati contatti fra i due nelle ultime settimane. Finché non ci sarà l'ufficialità, Rangnick non ha intenzione di svelare le proprie carte a chi non è più che fidato.

LA SENSAZIONE - È che al momento c'è un problema di tempo. Milan e Napoli - anche gli azzurri sono interessati, ma stanno lavorando più su Osimhen e su altri profili - non stanno affondando principalmente per due motivi: uno è monetario, anche se con 25 milioni Szoboszlai probabilmente prenderebbe la via dell'Italia, l'altro è per opportunità: mancano otto partite alla fine del campionato e per nessuno dei due è la priorità.