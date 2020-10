Tacchinardi sulla Juve: "Non si sta aprendo la voragine della crisi ma la squadra non migliora"

L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Barcellona in Champions League: "Non penso che si stia aprendo la voragine della crisi ma la Juventus non riesce a ingranare, non si vedono i margini di miglioramento. Fisicamente e tatticamente le cose vanno male, ci sono dei problemi e il rischio è che la squadra non riesca ad assorbire le idee di Pirlo".