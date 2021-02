Tacconi choc: "Ho rischiato la sedia a rotelle, non so quanto mi resta da vivere". Ma la Cina è vicina

"Un anno e mezzo fa ho rischiato di andare sulla sedia a rotelle". Ospite di Pomeriggio 5, l'ex portiere della Juve, Stefano Tacconi, parla così del suo stato di salute: "Non so quanto mi resta da vivere, abbiamo una certa età e quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Spero di vivere più a lungo possibile, ma sono stato operato alla schiena, a due vertebre. Da lì ho cominciato ad avere una serie di paure. La vecchiaia incombe". Per Tacconi ci sarebbe un'offerta dalla Cina e sarebbe pronto ad accettare la proposta anche per questa voglia di vivere.