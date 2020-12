Taison sfida l’Inter: “Sono conosciuti in tutto il mondo, ma noi non siamo da meno”

"Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa”. Arrivato a questo punto, lo Shakhtar Donetsk ci crede. Taison, ala degli ucraini che domani sfideranno l’Inter e potrebbero chiudere il girone di Champions al primo posto, parla così della gara di San Siro: “Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c'è solo quello. L'Inter è un grande club, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. La loro storia è conosciuta dal mondo intero, ma anche noi non siamo da meno. Mi fido dei miei compagni e del mio allenatore, si può sbagliare qualche volta, ma la cosa più importante è concentrarsi sul match”.

