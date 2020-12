live Shakthar, Taison: "Girone della morte. Difenderemo, ma lo farà anche l'Inter"

17.15 - Il brasiliano Taison, ala dello Shakthar Donetsk, presenta la sfida di domani a San Siro contro l'Inter. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com

Stai pensando di chiudere la carriera in Brasile? - "Non ci sto pensando. Sono concentrato sullo Shakthar, sulla squadra e sulla partita di domani. Il mio contratto scade tra sei mesi è vero, ma domani ci aspetta un match troppo importante e sono focalizzato solo su questo. Il nostro è il girone della morte, ma voglio aiutare la squadra ad andare avanti in questa competizione. Il mister mi aiuta a crescere ancora"

Cercherete soprattutto di difendervi? - "Non siamo una squadra difensiva, sarà una partita difficile, fatta di dettagli e tutti saranno importanti. L'Inter avrà momenti in cui si difenderà e per noi è uguale. Giocheremo come contro il Real Madrid, in casa e a Valdebebas. Proveremo a sbagliare il meno possibile"

Avreste mai pensato che all'ultima giornata sareste stati in ballo addirittura per il primo posto nel girone? - "Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa. Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c'è solo quello. L'Inter è un grande club, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. La loro storia è conosciuta dal mondo intero, ma anche noi non siamo da meno. Mi fido dei miei compagni e del mio allenatore, si può sbagliare qualche volta, ma la cosa più importante è concentrarsi sul match"

