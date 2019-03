© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Antonio Conte? Credo voglia tornare ad allenare in Italia". L'ha detto nel corso di 'GR Parlamento' Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC. "Per l'Italia Conte - prosegue - è un valore aggiunto, è un vero leader e potessi tornare indietro gli rifarei il contratto, anche perché penso di aver lasciato un'ottima liquidità in Federazione che permetteva ampiamente quell'operazione. Se abbiamo provato a convincerlo? Aveva già sottoscritto un impegno con il Chelsea, non si poteva tornare indietro, noi proponevamo cifre inferiori. Il calcio è questo, i professionisti vanno dove vengono più pagati".

Sul lavoro che sta portando avanti l'attuale ct Roberto Mancini, questo il pensiero di Tavecchio: "Ha tanta esperienza, ha allenato in Italia e all'estero, saprà esplicitare le sue caratteristiche. Sono il primo tifoso degli azzurri, domani sera sarò a Parma. Mancini era stato nei nostri piani, ma era impegnato, aveva delle clausole particolari".