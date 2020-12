Tegola Pellegrini per il Genoa. Lesione all'adduttore, il suo 2020 termina in anticipo

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luca Pellegrini, uscito nell'intervallo della sfida con il Milan per un fastidio muscolare, hanno evidenziato una lesione all'adduttore di sinistra. L'esterno del Genoa, dunque salterà le ultime due gare del 2020 contro Benevento e Spezia e tornerà a disposizione solo alla ripresa del campionato quando il Genoa sarà atteso dalla sfida casalinga contro la Lazio prevista il 3 gennaio. Per Maran però anche buone notizie. Come riporta sempre la nota ufficiale del club, è tornato ad allenarsi con i compagni Goran Pandev che si era fermato per una fastidiosa lombalgia e aveva saltato la gara con i rossoneri.