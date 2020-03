Terracciano: "Dura stare a casa. Allenamenti? La signora del piano di sotto mi odia"

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato del periodo di "clausura" durante una diretta Instagram col suo amico dai tempi dell'Empoli Alfredo Donnarumma, oggi attaccante del Brescia: "Non è facile stare a casa ma c'è anche di peggio, immagino che alcuni studenti siano contenti (ride, ndr). Quanto agli allenamenti, ogni giorno il prof. ci chiama e ci fa "violenza" psicologica. Tra balzi, squat ed esercizi a corpo libero, la signora del piano di sotto mi starà maledicendo! Per combattere la noia guardo qualche film, ieri ho visto "L'immortale". Aneddoti? A Empoli ci divertivamo a punzecchiare Pasqual, che nel primo periodo soffriva il fatto di non poter giocare per via dell'infortunio. "Capitano, ti sei dimenticato le scarpe a Firenze?", gli dicevo beffardo. Manuel è un calciatore e una persona fantastica, anche perché per essere capitano della Fiorentina servono certi requisiti".