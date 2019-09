The Best, Barrera accusa: "Non ho votato". Per la FIFA ha scelto Messi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Fifa The Best diventa un caso. Se il premio a Lionel Messi era già finito sotto accusa, ci mette il carico via Twitter Juan Barrera, centrocampista del Municipal e capitano del Nicaragua. Abbastanza chiaro sui social: "Non ho votato per i premi The Best 2019 e qualsiasi informazione sul mio voto è un falso". Intervenuto a Deportes Cuarto, lo stesso Barrera ha chiarito: "L'anno scorso mi mandarano il modulo per posta, quest'anno non lo hanno fatto e hanno detto che ho votato per Messi".

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

🚨 #DeportesCuatro habla EN EXCLUSIVA con Juan Barrera, capitán de Nicaragua, que ha denunciado irregularidades en el 'The Best' 🚨 🗣 "El año pasado me mandaron un correo para votar, este año no me han mandado nada y pone que voté a Messi" https://t.co/k0zrnkxEb9 pic.twitter.com/yQb4a4i136 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 25, 2019