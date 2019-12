© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette partite, una vittoria. All'esordio. I numeri iniziano a remare contro Thiago Motta, in virtù anche di una classifica tutt'altro che allegra. Oggi contro il Lecce il Grifone ha avuto l'occasione di uscir fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e per un bel po' lo è stato. L'errore da due passi di Agudelo sullo 0-2 e l'ingenuità dello stesso colombiano ha portato il Lecce a trovare la forza di rimontare, arrivando al pari. E persino un giocatore come Goran Pandev, fino a quel momento migliore in campo, si è lasciato andare in due gialli evitabili, lasciando la squadra in nove contro undici nell'ultimo quarto d'ora.

Da questo momento inizia il conto alla rovescia per il derby: a sei giorni dalla stracittadina la situazione è tutt'altro che allegra. I rossoblù ci arrivano stando dietro ai cugini blucerchiati e la statistica dice che con l'avvento di Thiago Motta poco è cambiato: una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte in sette partite; poco meglio di Andreazzoli (una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte in otto partite) ma non sufficientemente meglio per togliere il Genoa dalla zona retrocessione. Per questo per il tecnico la stracittadina varrà doppio: può essere la svolta in positivo, oppure il capolinea.