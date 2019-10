Thiago Motta, un esordio storico: 3 gol dalla panchina, record per la A

Il Genoa ha battuto 3-1 il Brescia grazie alle reti realizzate nella ripresa da Agudelo, Kouamé e Pandev. Una rimonta da tramandare ai posteri, perché per la prima volta nella storia della Serie A segnano tutti e tre i giocatori entrati dalla panchina. Thiago Motta ha cambiato la partita con i cambi e ha ribaltato il punteggio, portando il Grifone a conquistare la seconda vittoria stagionale. Un esordio difficile da dimenticare.

3 - Per la prima volta in Serie A, una squadra ha mandato in gol, nel corso dello stesso match, tutti i tre giocatori subentrati dalla panchina. Magia.#GenoaBrescia #SerieA pic.twitter.com/EAFzs6lluv

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 ottobre 2019