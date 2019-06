© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Morten Thorsby si avvicina sempre di più l'inizio della nuova avventura in maglia blucerchiata, dopo gli ultimi difficili mesi all'Heerenveen conseguenti alla sua firma con la Sampdoria: "Se giochi qui da così tanto tempo - le sue parole tradotte da Sampdorianews.net - non vorresti mai che finisse così. Mi fa male, di solito non è il mio approccio, ma ne ho accettato le conseguenze. Dalla scorsa stagione c'è stato l'interesse per l'Italia - riporta feanonline.nl - l'offerta della Sampdoria mi ha convinto: mi hanno seguito molto ed è un club stabile, lo si può paragonare all'Heerenveen. So cosa posso fare - ha concluso Thorsby - ma sono molto curioso di conoscere i miei limiti di calciatore: se decidi qualcosa a priori, limiti le tue possibilità di sviluppo. Il passo che sto compiendo era un mio sogno quando ero giovane".