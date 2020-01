Fonte: Marco Conterio e Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accelerata del Napoli per Kumbulla. Il club azzurro oggi ha effettuato un'offerta da 20 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus. L'intesa è vicina, con De Laurentiis che dopo Rrahmani, potrebbe presto annunciare un altro colpo in entrata dall'Hellas Verona. Ancora non c'è l'accordo con il giocatore, con il Napoli che nei prossimi giorni avvierà la trattativa con l'entourage del difensore in seguito all'intesa con i gialloblu.