© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcos Acuña è tra le opzioni dell'Inter per rinforzare la corsia mancina. Classe '91, il laterale argentino viene valutato dallo Sporting Club di Lisbona circa 20 milioni di euro, una quotazione che la società nerazzurra reputa troppo alta e, per questo motivo, ha bloccato la trattativa.

Non c'è accordo nemmeno sulla formula del trasferimento. I lusitani sono disposti a cedere il calciatore sudamericano solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'Inter, dal canto suo, è invece interessata al prestito con diritto e avendo ricevuto risposta negativa in questo momento ha virato su altri obiettivi: in primis su Ashley Young, in scadenza col Manchester United.