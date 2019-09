TMW - Ad Inter: "Tifosi e cittadini potranno esprimersi sul nuovo San Siro"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

A margine della presentazione dei due progetti per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro Alessandro Antonello, ad dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni: Antonello: "La decisione finale verrà presa prossime settimane. Ci sarà anche l'opportunità per tifosi e cittadini di entrare nella landing page del sito web ufficiale ed esprimere un parere. A un certo punto, raccolti tutti gli elementi, Inter e Milan sceglieranno il progetto migliore secondo criteri di estetica, funzionalità e raccolta di quelle che potrebbero essere le opinioni che i fans ci indicheranno. Olimpiadi? In base a timeline che ci siamo dati su un progetto dettato dalle regole della legge sugli stadi, non pensiamo di arrivare a ridosso delle Olimpiadi senza averlo ultimato. Il tema è quello di portare avanti i lavori: la costruzione impegna circa 36 mesi e perciò saremo in linea con i tempi. Abbiamo depositato a inizio luglio lo studio di fattibilità, il 10 ottobre c'è la prima scadenza (pubblico interesse al progetto). Siamo pronti a valutare possibili dilazioni, ma i passi verranno scanditi dalla legge sugli stadi. Ad oggi i due club pensano sia la scelta migliore per la città e i tifosi. Lavoreremo insieme all'Amministrazione per arrivare in fretta alla soluzione. Altre opzioni, se poste sul tavolo, le valuteremo solo se metteranno comunque Milano al centro. Museo? Ad oggi non sappiamo ancora dove posizionarlo. È importante pensare di tramandare la storia alle nuove generazioni. Di certo ne terremo conto. Siamo ancora in una fase talmente preliminare tale per cui certe valutazioni non ci è possibile farle. Tubature? Abbiamo come detto presentato lo studio di fattibilità e, secondo la legge degli stadi, le volumetrie dovranno essere sostenibili. Discuteremo con l'Amministrazione tutto ciò che riguarda la sostenibilità del nuovo impianto. Il nuovo stadio avrà per il Comune di Milano un valore patrimoniale superiore rispetto al vecchio. Evergrande? Avere l'opportunità di poter interagire con un partner di questo livello è qualcosa di molto importante per l'Inter. Ipotesi che non è ancora stata messa sul tavolo, ma più avanti ne discuteremo. Il Milan in ottica stadio non è comunque coinvolto da nostre eventuali partnership".