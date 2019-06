TMW - Ag. Zaniolo: "Futuro? Pensa alla Nazionale. Poi andrà in vacanza"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di PORTA/PHOTOVIEWS

Nicolò Zaniolo ha ricevuto il premio 'Leader Under 21' a Napoli e ha salutato con un video messaggio, visto che è impegnato a Coverciano con la Nazionale. A riceverlo è salito sul palco il suo agente Claudio Vigorelli che ha risposto a una domanda sul futuro del suo assistito: "Ha terminato una stagione fantastica, ora pensa alla Nazionale. Poi andrà all'Europeo Under 21, poi andrà in vacanza".