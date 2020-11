tmw Alle 17.30 Lussemburgo U21-Italia U21: Marchizza dal 1' al posto dell'infortunato Lovato

Lovato out per infortunio, c'è Marchizza. Sarà questa la probabile formazione degli azzurrini nella sfida di qualificazione al prossimo Europeo in programma questo pomeriggio in Lussemburgo, fischio d'inizio alle ore 17.30:

Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil. Ct: Nicolato.