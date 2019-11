© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette presenze stagionali con la maglia del Genoa, promosso nonostante risultati e momento non certo positivo. Peter Ankersen è entrato nelle grazie di Enrico Preziosi e dei tifosi del Grifone. Pian piano ha conquistato il posto da titolare e adesso è monitorato anche da altre società dopo poche settimane in Italia. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, club francesci come il Tolosa starebbero visionando Ankersen e anche la Lazio, in Serie A, lo avrebbe sottolineato come possibile obiettivo.