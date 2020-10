tmw Assemblea Serie A: c'è De Laurentiis. Primo incrocio con Agnelli dopo il caos Juve-Napoli

C'è anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella riunione di Lega iniziata da pochi minuti a Milano per decidere il futuro dei diritti tv. La Serie A dovrà oggi decidere se aprire o meno ai fondi d'investimento e decidere, eventualmente, a chi concedere l'esclusiva. Una riunione molto importante che ha raccolto attorno al tavolo tutti i 20 presidenti del massimo campionato italiano.

Il presidente del Napoli quest'oggi a Milano incontra per la prima volta il numero uno della Juventus Andrea Agnelli dopo quanto accaduto quasi due settimane fa in occasione di Juventus-Napoli, partita non disputata a causa della mancata presenza della squadra di Gattuso a Torino dopo le disposizioni dell'Asl di Napoli.