L'Atalanta resta la scelta principale di Diego Laxalt, che sarebbe felice di ritrovare Gasperini, già suo tecnico ai tempi del Genoa. Da studiare la formula: prestito con obbligo o con diritto. Oggi dopo l'incontro con la dirigenza rossonera c'è stata un'apertura al club orobico, che potrebbe accelerare per portare il laterale uruguaiano in nerazzurro e accontentare il mister piemontese in vista di una stagione densissima di impegni.