Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passi avanti nella trattativa che dovrebbe portare Diego Laxalt all'Atalanta. In mattinata è andato in scena l'incontro tra l'agente dell'uruguayano e l'Atalanta e l'offerta portata dall'entourage dell'esterno è quella di un milione di euro per il prestito e 13 per il diritto di riscatto. Adesso la palla ai nerazzurri mentre nelle prossime ore ci sarà un nuovo summit anche a Casa Milan.

Il contratto - Le parti sono vicine ma l'accordo non è ancora chiuso. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca e successivamente gli orobici dovessero riscattarlo scatterebbero, per Laxalt, altri 4 anni di contratto.