Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elias Cobbaut, difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro di proprietà dell'Anderlecht, è un obiettivo concreto dell'Atalanta per questo mercato di gennaio. Il giocatore piace molto al tecnico Gian Piero Gasperini che lo avrebbe chiesto alla società. L'altro nome per la difesa è quello dell'ex nerazzurro Mattia Caldara, oggi al Milan. Con Cobbaut e Caldara l'Atalanta è pronta a coprirsi in difesa, visto che in tre potrebbero salutare: Ibanez (in prestito), Kjaer e Arana.