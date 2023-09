ufficiale Cobbaut lascia il Parma e torna in Belgio, si trasferisce al Mechelen

vedi letture

Era in esubero nella rosa del Parma, ora è arrivato anche l'addio al club ducale per il difensore belga Elias Cobbaut (25 anni), che torna in patria. Ufficiale il trasferimento del classe 1997 in prestito con diritto di riscatto al Mechelen, che l'ha annunciato così sui suoi canali social.