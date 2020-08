tmw Atalanta, contatti per Grujic. Ha mercato anche in Germania

vedi letture

L'Atalanta ha chiesto informazioni al Liverpool per Marko Grujic, centrocampista serbo che nella scorsa stagione ha giocato - ottimamente - nell'Hertha Berlino che, però, ha deciso di non riscattarlo per 20 milioni di euro. Questo perché dopo il Coronavirus quasi tutti i club tedeschi hanno deciso di guardare con attenzione i conti.

APERTURA AL PRESTITO - Il Liverpool sarebbe tendenzialmente felice di cedere in prestito Grujic all'Atalanta, un po' come successo con il Chelsea per Mario Pasalic. C'è un però: su di lui ci sono tantissimi club in Germania, dall'Eintracht Francoforte al Bayer Leverkusen, passando proprio per l'Hertha Berlino. I Reds potrebbero anche decidere di monetizzare per un giocatore che è stato prestato più volte: valutazione intorno ai 15 milioni, nel giro di qualche giorno potrebbero esserci novità. C'è anche un'altra squadra italiana su di lui, forse la Roma.