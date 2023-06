Lazio, ritorno di fiamma per Grujic: l'ex obiettivo di Tare piace per sostituire Milinkovic-Savic

La Lazio torna a pensare a Marko Grujic. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, sottolineando come in Portogallo siano tornati ad accostare il centrocampista del Porto ai biancocelesti. Il 27enne, individuato dall'ex ds Tare quando giocava nel Liverpool, è un nome caldo per l'eventuale sostituzione di Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda il Sergente serbo, Lotito è pronto a valutare le offerte: in Italia ci pensano Inter e Juventus, ma ancora non è pervenuta alcuna proposta ufficiale.