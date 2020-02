TMW - Atalanta, Djimsiti: "Siamo arrabbiati, abbiamo sbagliato troppo"

Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti commenta in zona mista il pareggio ottenuto con il Genoa. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Non siamo contenti, possiamo fare molto meglio. Siamo arrabbiati per il primo tempo, non abbiamo giocato bene. Nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, ci è mancato l'ultimo passaggio. Non guardiamo la classifica, pensiamo sempre partita per partita".

Fate più fatica con le squadre che si chiudono?

"Sicuramente è un gioco diverso, le squadre che si devono salvare giocano in questo modo".

Errori individuali?

"Sì, non solo in occasione dei gol subiti. Abbiamo fatto qualche piccolo errore che di solito non facciamo".

Le occasioni nel finale?

"Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister, sono andato avanti per cercare di sfruttare le occasioni, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo solo allenarci bene in vista delle prossime sfide".

Con la Fiorentina c'è una Coppa Italia da vendicare?

"Sicuramente, a Firenze non abbiamo giocato benissimo, vogliamo dimostrare che siamo una squadra migliore rispetto a quanto visto al Franchi".