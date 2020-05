tmw Atalanta forte su Botman: è il primo nome per la difesa, pronti 10 milioni

L'Atalanta lavora per Svet Botman, difensore centrale di proprietà dell'Ajax e che nell'ultima stagione ha giocato nell'Heerenveen. I rapporti fra i due club sono ottimi dal trasferimento di Marten de Roon in nerazzurro e gli emissari nerazzurri seguono spesso le gare dei biancazzurri per cercare nuovi talenti. Stavolta il nome giusto è quello dello stopper, ex capitano delle formazioni giovanili olandesi e che, in questa stagione, ha collezionato 26 presenze, siglando anche due reti: non è mai stato sostituito, giocando tutti i minuti.

PRONTI 10 MILIONI - Botman è considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo, con l'Atalanta pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro per un classe 2000. È stato seguito più volte ed è la prima scelta, anche meglio di Becir Omeragic, altro giocatore visionato e considerato di ottimo livello dai bergamaschi.