Le pagelle del Newcastle - Pope MVP di serata, tiene bene Botman. Delude Gordon

Risultato finale: Milan-Newcastle 0-0



Pope 7,5 - L'uomo della serata per il Newcastle, è lui il grande protagonista di un pareggio sudato e sofferto per i Magpies. Numerose le parate, la migliore su Giroud nel primo tempo. Sulle altre conclusioni si fa trovare sempre pronto.

Trippier 5,5 - Partita molto impegnativa per il capitano del Newcastle, facilmente prevedibile visto che si trova a fronteggiare Leao e Theo Hernandez. Va in difficoltà, poi nel finale salva con il corpo su una conclusione ben indirizzata di Pulisic.

Schar 6,5 - Più irruento rispetto al compagno di reparto Botman, per il resto riesce a resistere nonostante i tantissimi attacchi del Milan specie nel primo tempo. Lo svizzero tiene.

Botman 7 - Poteva essere il suo stadio la scorsa stagione, per la prima volta a San Siro e fa anche una bella figura. Resiste negli attacchi del Milan, bello il duello fisico con Giroud che alla fine non colpisce.

Burn 6 - Sembrava dovesse essere la vittima sacrificale di Chukwueze vista la diversa mole fisica e atletica, l'ala rossonera però fa poco per complicargli la vita e si rende protagonista di buone chiusure specie sul gioco aereo.

Longstaff 6 - Ottima tenuta, buona corsa ma a tratti irritante quando cade in terra ad ogni minimo contatto. Reclama un calcio di rigore nel primo tempo senza alcun contatto con Leao. Nel finale per poco non beffa i rossoneri.

Bruno Guimaraes 6,5 - Roccioso quanto basta, anche molto intelligente tatticamente ed è interessante il duello per tutta la gara con Loftus-Cheek. Tiene legato il reparto, gioca tanti palloni e merita questo palcoscenico.

Tonali 6 - Il protagonista più atteso, gli applausi di tutto San Siro nello stadio in cui nessuno lo ha dimenticato. Gioca una partita intensa, corre e rincorre e ci mette tanta intensità. Dal 73' Anderson 6 - La sua miglior giocata

Murphy 6 - Davanti si vede poco, spesso è costretto a rientrare per rincorrere Theo Hernandez. Si guadagna mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea sul tiro ravvicinato di Pobega nel primo tempo. Dal 63' Almiron 6 - Entra insieme a Wilson, almeno lui prova a scuotere i compagni.

Isak 5,5 - Partita complicata per lo svedese, spesso isolato contro la retroguardia rossonera. Francobollato da Tomori, non viene quasi mai servito dai compagni e non calcia verso la porta di Maignan. Dal 90' Barnes sv.

Gordon 5 - Era l'uomo designato per mettere in difficoltà la difesa rossonera, in realtà Calabria prima e Florenzi poi non gli concedono spazio e l'ex Everton non fa dal canto suo nulla per rendersi temibile. Dal 63' Wilson 5,5 - Entra in campo ma non si vede praticamente mai.

Eddie Howe 6 - Minimo sforzo ed un punto di importanza capitale per il Newcastle in una trasferta così complicata contro un Milan ferito dal derby malamente perso con l'Inter. Dovrà una cena a Pope, resiste sotto gli attacchi indiavolati dei rossoneri e nella ripresa riesce a risistemare i suoi che però davanti non pungono mai. Punto di platino.