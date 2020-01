TMW - Atalanta, Gollini: "Dispiace per la sconfitta, ora testa al campionato"

Fonte: dall'inviato a Orio al Serio, Bergamo

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, è intervenuto durante l'incontro con i tifosi ad Orio Center: "Inutile dire che dispiace per l'eliminazione, non si può vincere sempre. Abbiamo vinto due partite importanti lo scorso anno, ora proveremo a dare tutto in campionato. Ci sono ancora tante partite da giocare e tanti obiettivi da raggiungere".

Ora c'è la SPAL, ma l'Atalanta ha fatto un gran girone di andata.

"I nostri attaccanti hanno fatto qualcosa di straordinario, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di importante. Ora cercheremo di subire qualche gol in meno, cercheremo di fare lo stesso durante il girone di ritorno".

C'è anche un pizzico di merito di Gollini per questi risultati, come la parata contro lo Shakhtar.

"Quello è davvero un bel ricordo, alcune parate sono speciali e ti rimangono nel cuore. Sicuramente quell'intervento lo ricorderò per molto tempo".