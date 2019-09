Fonte: Simone Lorini

Robin Gosens e l'Atalanta, avanti insieme. Come raccolto da TMW infatti, in settimana ci sarà l'incontro decisivo per il rinnovo del laterale tedesco con la Dea. Manca pochissimo per la fumata bianca, l'incontro sarà fondamentale per limare gli ultimi dettagli. Come anticipato, Gosens firmerà un contratto fino al 2024.