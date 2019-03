TMW - Atalanta, Gosens in gol davanti alle big. Napoli e Inter in fermento

Un'altra prova da incorniciare, l'ennesimo gol decisivo per un Robin Gosens che sogna in grande e fa sognare l'Atalanta: tornato titolare e in gol nelle ultime due gare, il tedesco, che ha parecchio mercato anche in Germania, ha collezionato una delle sue migliori gare stagionali di fronte agli osservatori di Napoli e Inter, presenti la scorsa domenica a Genoa per monitorare i talenti più in vista di Sampdoria e Atalanta. E oltre ai soliti Ilicic e Quagliarella, la figura migliore l'ha collezionata proprio il terzino di Emmerich, legato alla Dea da un contratto di altri due anni.

L'IPOTESI BUNDESLIGA - Se le big italiane sono molto attente al giocatore, Borussia Dortmund e Schalke 04 continuano a seguire la crescita di un giocatore che avrebbero riportato volentieri in patria già nello scorso gennaio. Il progetto dell'Atalanta però non prevede cessioni importanti nel mercato invernale e il tedesco è rimasto a disposizione di Gasperini, che dopo qualche settimana di rotazioni lo ha riportato al centro (metaforico) del suo gioco, godendone i frutti contro Samp e Fiorentina.